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Шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес пропустит третий подряд Гран-при из-за травмы

Шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес пропустит третий подряд Гран-при из-за травмы
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Шестикратный чемпион MotoGP, испанец Марк Маркес не примет участия в четвёртом этапе MotoGP, который состоится с 29 по 30 апреля в Хересе (Испания). Об этом информирует пресс-служба команды.

Напомним, Маркес получил перелом первой пястной кости на Гран-при Португалии, столкнувшись с соотечественником Хорхе Мартином, а потом врезавшись в португальца Мигеля Оливейру. Недавнее клиническое обследование Марка показало, что его восстановление проходит удовлетворительно, однако из-за характера перелома медицинская бригада вместе с самим гонщиком приняла решение отложить его возвращение в строй. В настоящий момент в качестве потенциальных сроков его возвращения называется Гран-при Франции, который пройдёт с 13 по 14 мая.

Ранее Маркес пропускал этапы в Аргентине и США.

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