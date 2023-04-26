«Мурашки по коже». Де Врис рассказал о впечатлениях от матча Лиги чемпионов

Голландский гонщик «Альфа Таури» Ник де Врис рассказал, как побывал на матче 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречались «Милан» и «Наполи» (1:1).
«После Мельбурна я быстро вернулся в Великобританию, чтобы провести день в симуляторе, проделать некоторую работу над ошибками, а также подготовиться к следующим гонкам.
У меня была короткая поездка в Нидерланды для выполнения нескольких обязательств, после чего меня пригласили на матч «Милан» — «Наполи». Это был действительно классный опыт, ведь Лига чемпионов — это очень большое событие. Всегда здорово наблюдать за спортивными событиями в реальной жизни, так как, на мой взгляд, иногда телевидение не передаёт их в полной мере, и это был действительно уникальный опыт. Когда ты находишься на стадионе с 80 000 зрителей, наблюдающих за 22 игроками на поле, атмосфера и эмоции вызывают мурашки по коже. То же самое было в начале года, когда мы были в Нью-Йорке на презентации ливреи и смогли увидеть игру НБА между «Бруклин Нетс» и «Чикаго Буллз». Я просто обожаю настоящий спортивный экшен», — приводит слова де Вриса пресс-служба команды.
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