Сайнс: Алонсо ближе к победе в Гран-при, чем «Феррари»

Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс высказался по поводу пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, который, по его мнению, имеет больше шансов победить на одном из Гран-при, чем пилоты итальянской команды.

«Алонсо ближе к победе в Гран-при, чем «Феррари». «Астон Мартин» в данный момент немного сильнее, но мы не далеко от них. Я уверен, что мы добьёмся успеха», — приводит слова Сайнса Speedweek.

На данный момент Сайнc занимает пятое место в общем зачёте с 20 очками. Фернандо Алонсо занимает третью строчку, имея в своём активе 45 баллов. Лидером является пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен с 69 очками.

Следующий этап Формулы-1 состоится в Баку (Азербайджан) и пройдёт с 28 по 30 апреля.