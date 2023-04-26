Вольф: мы продолжаем делать маленькие шаги вперёд

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал о работе команды во время перерыва между Гран-при.
«У нас было несколько недель перерыва в гонках, но на обоих заводах шла напряжённая работа. Мы постарались максимально использовать этот период, внося запланированные изменения в конструкцию автомобиля и извлекая как можно больше уроков.
Австралия показала, что мы прогрессируем, хотя нам нужно быть осторожными. Но результаты в Мельбурне были обнадёживающими, и это послужило хорошей мотивацией для всей команды перед этим промежутком в календаре.
В следующих гонках мы хотим продолжать делать маленькие шаги вперёд. В ближайшие недели болид продолжит развиваться, поскольку мы постоянно повышаем его производительность и модернизируем его на трассе. Нам не терпится увидеть их эффект, но мы знаем, что волшебной пули не существует», — приводит слова Вольфа пресс-служба команды.
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