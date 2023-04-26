Гран-при Казахстана MotoGP-2023 отменён

Пресс-служба чемпионата мира по мотогонкам MotoGP сообщила, что Гран-при Казахстана в этом году не состоится. В качестве причины отмены называются проблемы с омологацией трассы в сочетании с текущими операционными проблемами. Мероприятие не будет заменено каким-либо другим этапом.

Казахстан в 2023 году должен был впервые принять соревнования. Они должны были пройти с 8 по 9 июля на трассе «Сокол». В пресс-службе отметили, что «с нетерпением ждут возможности посетить международный автодром «Сокол» в 2024 году».

Ранее стало известно, что шестикратный чемпион MotoGP, испанец Марк Маркес не примет участия в четвёртом этапе MotoGP, который состоится с 29 по 30 апреля в Хересе (Испания). Маркес продолжает восстанавливаться после травмы, которую он получил на Гран-при Португалии, когда столкнулся с соотечественником Хорхе Мартином.