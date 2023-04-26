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Хельмут Марко объяснил, почему пока не собирается на пенсию

Хельмут Марко объяснил, почему пока не собирается на пенсию
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о своей возможной замене и уходе на пенсию.

«Нет, разговоров о моей замене нет. Пока у меня есть возможность работать с лучшим гонщиком в лице Макса Ферстаппена, для меня вопрос ухода на пенсию вообще не стоит. Так что подобные предположения несколько поспешны. Сейчас моя цель — выиграть третий титул с Максом. Будь у нас другая пара пилотов, моя ситуация тоже была бы другой», — приводит слова Хельмута Марко Blick.

Ранее Марко, готовящийся 27 апреля отпраздновать 80-летний юбилей, поделился воспоминаниями о своей гоночной карьере, не лишённой драматичных моментов.

На Гран-при Франции 1972 года Марко был травмирован камнем, пробившим стекло его шлема, из-за чего ослеп на левый глаз.

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