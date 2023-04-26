Расписание трансляций Гран-при Азербайджана Формулы-1 2023 года

С 28 по 30 апреля на автодроме в Баку состоится Гран-при Азербайджана Формулы-1, параллельно с которым пройдёт этап сезона серии поддержки — Формулы-2.

Все заезды в Азербайджане будут транслироваться в Великобритании на телеканале Sky Sports. Кроме того, трансляция будет доступна на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports.

Что касается трансляции в России, то официально гонки Формулы-1 и Формулы-2 посмотреть на территории РФ нельзя.

Расписание трансляций уикенда в Азербайджане (время московское)

Пт, 28 апреля

10:05 — тренировка Формулы-2

12:30 — первая тренировка Гран-при Азербайджана Формулы-1

14:00 — квалификация Формулы-2

16:00 — квалификация Гран-при Азербайджана Формулы-1

Сб, 29 апреля

11:30 — квалификация к спринту Гран-при Азербайджана Формулы-1

14:00 — спринтерская гонка Формулы-2

16:30 — спринтерская гонка Гран-при Азербайджана Формулы-1

Вс, 30 апреля

10:25 — основная гонка Формулы-2

14:00 — Гран-при Азербайджана, гонка Формулы-1

«Чемпионат» проведёт текстовые трансляции всех сессий Формулы-1 в Азербайджане.