Франц Тост прокомментировал свой уход из «Альфа Таури» в конце 2023 года

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост прокомментировал свой уход из команды по окончании сезона-2023.
«Прежде всего я хотел бы сказать спасибо Дитриху Матешицу, который дал мне невероятную возможность быть руководителем «Торо Россо» и «Альфа Таури» в течение последних 18 лет. Для меня было настоящей привилегией руководить командой в течение такого длительного периода, и мне очень приятно работать с таким количеством мотивированных и опытных людей, которые разделяют мою страсть к Формуле-1. В возрасте 67 лет пришло время передать бразды правления.
Питер Байер в качестве нового генерального директора и Лоран Мекис в качестве руководителя команды — это очень профессиональные люди, которые выведут команду на новый уровень. Хочу поблагодарить всех за хорошее сотрудничество», — приводит слова Франца Тоста пресс-служба команды.
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