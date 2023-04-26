Франц Тост прокомментировал свой уход из «Альфа Таури» в конце 2023 года

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост прокомментировал свой уход из команды по окончании сезона-2023.

«Прежде всего я хотел бы сказать спасибо Дитриху Матешицу, который дал мне невероятную возможность быть руководителем «Торо Россо» и «Альфа Таури» в течение последних 18 лет. Для меня было настоящей привилегией руководить командой в течение такого длительного периода, и мне очень приятно работать с таким количеством мотивированных и опытных людей, которые разделяют мою страсть к Формуле-1. В возрасте 67 лет пришло время передать бразды правления.

Питер Байер в качестве нового генерального директора и Лоран Мекис в качестве руководителя команды — это очень профессиональные люди, которые выведут команду на новый уровень. Хочу поблагодарить всех за хорошее сотрудничество», — приводит слова Франца Тоста пресс-служба команды.