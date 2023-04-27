Стали известны подробности ухода Лорана Мекиса из «Феррари»

Стали известны подробности ухода спортивного директора «Феррари» Лорана Мекиса в «Альфа Таури», где он после сезона-2023 займёт роль руководителя команды. Как сообщает итальянское издание Formu1a.uno, руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр рассчитывал убедить Мекиса остаться, однако роль руководителя команды с существенной прибавкой в зарплате стала решающим фактором в решении Мекиса.

При этом из-за досрочного ухода из «Феррари» Мекису придётся выплатить неустойку, на которую он оказался согласен.

Ещё один любопытный факт, который отмечает издание, заключается в том, что у Мекиса были предложения от «Альпин», ФИА и Liberty Media, однако в итоге Мекис выбрал именно «Альфа Таури», во многом и потому, что «Феррари» не стала слишком противиться подобному переходу Лорана в связи с тем, что «Альфа Таури» не является прямым конкурентом «гарцующих жеребцов».