На трассе в Баку сократили зону DRS
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Зона DRS на самой длинной прямой трассы в Баку была сокращена для Гран-при Азербайджана, который состоится в ближайшие выходные. Об этом сообщает RaceFans.
Раньше гонщики могли активировать DRS через 347 метров после 20-го поворота, последнего поворота на трассе. В этом году точка активации была перенесена на 100 метров ближе к линии старта, что сократило общее расстояние, на котором можно использовать DRS.
Другая зона DRS на трассе, которая начинается на выходе из второго поворота, осталась без изменений, как и точки обнаружения зон.
Напомним, перед началом сезона ФИА объявила, что скорректирует зоны DRS, используемые на первых пяти трассах календаря.
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