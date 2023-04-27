На трассе в Баку сократили зону DRS

Зона DRS на самой длинной прямой трассы в Баку была сокращена для Гран-при Азербайджана, который состоится в ближайшие выходные. Об этом сообщает RaceFans.

Раньше гонщики могли активировать DRS через 347 метров после 20-го поворота, последнего поворота на трассе. В этом году точка активации была перенесена на 100 метров ближе к линии старта, что сократило общее расстояние, на котором можно использовать DRS.

Другая зона DRS на трассе, которая начинается на выходе из второго поворота, осталась без изменений, как и точки обнаружения зон.

Напомним, перед началом сезона ФИА объявила, что скорректирует зоны DRS, используемые на первых пяти трассах календаря.