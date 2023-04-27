Пилот объяснил, почему врезался в машину соперника на пит-лейне после финиша гонки в Сочи

Пилот команды Capital RT — Motor Sharks Антон Немкин объяснил свой странный манёвр на пит-лейне после финиша первой гонки этапа СМП РСКГ в категории SMP GT4. Немкин повернул руль влево и врезался в стоявший автомобиль Андрея Гончарова, из-за чего небольшие травмы получил инженер Павел Кулагин, работавший с машиной Гончарова. Немкина отстранили от участия в оставшихся заездах уикенда в Сочи.
«Я понял, что слишком сильно взял вправо и могли пострадать люди, работающие на пит-лейне, поэтому пришлось сделать маневр в сторону припаркованных машин, у которых не было видно работающих инженеров или членов команд. Скорость была совсем низкой, поэтому я был уверен, что машина слева не сильно пострадает», – передаёт слова Немкина Ольга Губенко.
В Сочи гонщик после финиша врезался в машину конкурента и травмировал инженера:
Сам Кулагин рассказал, что не получил серьёзных травм и не держит зла на травмировавшего его гонщика.
«Врачи констатировали только лёгкие ушибы, но я с самого начала чувствовал, что никаких серьёзных травм не получил. При этом хочу подчеркнуть: пилот «Мерседеса» не мог меня видеть, так как я работал за левым передним крылом автомобиля, измеряя давление, а удар пришёлся с правой стороны. Не имею никаких претензий и расцениваю этот случай как технический сбой, который бывает в любой работе и особенно в спортивных состязаниях с использованием современных гоночных автомобилей», — заявил Кулагин.
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