Хельмут Марко прокомментировал уход Франца Тоста с поста главы «Альфа Таури»

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко отреагировал на информацию о том, что Франц Тост по окончании нынешнего сезона Формулы-1 покинет пост руководителя «Альфа Таури».

Ранее стало известно, что Тоста на этом посту заменит спортивный директор «Феррари» Лоран Мекис. Кроме того, к «Альфа Таури» в качестве нового исполнительного директора присоединится Питер Байер, занимавший аналогичную должность в ФИА.

«Это был дружеский разговор с Оливером Минцлаффом. Я, как и Франц Тост, там присутствовал. Тост останется на своём посту до конца года, а потом перейдёт на должность советника. Что касается меня, то сейчас этот вопрос не стоит. Выиграем чемпионат мира, а там посмотрим», — цитирует Марко издание Osterreich.

«Альфа Таури» в нынешнем сезоне располагается на девятом месте с одним очком.