Марк Маркес проведёт сегодня внеплановую пресс-конференцию

Мотогонщик Марк Маркес проведёт сегодня пресс-конференцию в Хересе после того, как было подтверждено, что он пропустит Гран-при Испании в эти выходные.
«Изначально это было запланировано как встреча с прессой, как Маркес делал это на других гонках в прошлом, чтобы сообщить о травмах. Некоторые болельщики опасаются, что гонщик может объявить о завершении карьеры», — сообщает журналист Симон Петтерсон.
Напомним, Маркес получил перелом первой пястной кости на Гран-при Португалии, столкнувшись с соотечественником Хорхе Мартином, а потом врезавшись в португальца Мигеля Оливейру. Недавнее клиническое обследование Марка показало, что его восстановление проходит удовлетворительно, однако из-за характера перелома медицинская бригада вместе с самим гонщиком приняла решение отложить его возвращение в строй. В настоящий момент в качестве потенциальных сроков его возвращения называется Гран-при Франции, который пройдёт с 13 по 14 мая.
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