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«Он хотел получить деньги вперёд!» Хорнер рассказал о первой встрече с Хельмутом Марко

«Он хотел получить деньги вперёд!» Хорнер рассказал о первой встрече с Хельмутом Марко
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился воспоминаниями о первой встрече со спортивным консультантом команды Хельмутом Марко в 1996 году.

Хорнер выступал в Формуле 3000 за команду «Арден», которую создал со своим отцом, и собирал весь необходимый инвентарь повсюду.

«Я слышал, что Марко продавал кое-что, и мы договорились с ним о встрече в гостинице в Граце. Зная, что мне нужен трейлер, он расспросил меня о том, что я делаю, почему, как и так далее. В итоге мы пожали руки и договорились о сделке по этому трейлеру и ещё некоторого оборудования. Я тогда сделают всё, что мог, чтобы получить эту чёртову штуку. Он сказал, что доставит его мне, но при этом захотел денег вперёд! Я заплатил всё, что мог. Помню, потом рассказал отцу, что купил трейлер, и он спрашивает меня: «А где он?» Сказал, что парень из Австрии скоро доставит мне его и я заплатил ему не залог, а всю сумму, потому что он показался мне порядочным. Должно быть, я звонил ему каждый день, пока трейлер не прибыл», — приводит слова Хорнера Racingnews365.

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