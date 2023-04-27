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Хельмут Марко: лучшим подарком на юбилей будет победа в Баку

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался по поводу своего дня рождения. Сегодня австрийскому специалисту исполнилось 80 лет.

«Как буду праздновать? В самолёте в Баку. Не хочу большой шумихи, победа в Баку станет лучшим подарком», — приводит слова Марко Osterreich.

Расписание трансляций уикенда в Азербайджане (время московское)

Пт, 28 апреля

10:05 — тренировка Формулы-2

12:30 — первая тренировка Гран-при Азербайджана Формулы-1

14:00 — квалификация Формулы-2

16:00 — квалификация Гран-при Азербайджана Формулы-1

Сб, 29 апреля

11:30 — квалификация к спринту Гран-при Азербайджана Формулы-1

14:00 — спринтерская гонка Формулы-2

16:30 — спринтерская гонка Гран-при Азербайджана Формулы-1

Вс, 30 апреля

10:25 — основная гонка Формулы-2

14:00 — Гран-при Азербайджана, гонка Формулы-1

«Чемпионат» проведёт текстовые трансляции всех сессий Формулы-1 в Азербайджане.