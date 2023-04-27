Шарль Леклер опроверг слухи о переговорах с «Мерседесом»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал информацию о том, что он ведёт переговоры с «Мерседесом». Сообщалось, что монегаск может занять место Льюиса Хэмилтона, если тот решит завершить карьеру.

«Переговоры с «Мерседесом»? Нет, на данный момент ничего нет. Я сосредоточен на проекте, в котором занят сейчас. Я полностью доверяю «Феррари» и уверен в будущем этого проекта. Никаких разговоров с Тото Вольфом у меня не было. Правда, ничего нет. Вы улыбаетесь, потому что не верите, но позже увидите это сами. Я люблю «Феррари» и полностью привержен команде. Мечтал оказаться в этой команде. Мой главный приоритет — выиграть с ней чемпионат мира», — цитирует Леклера ESPN.

Действующий контракт Шарля Леклера с «Феррари» рассчитан до конца 2024 года.