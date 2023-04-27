Леклер: все в команде понимают, что Мекис должен был воспользоваться возможностью

Пилот «Феррари» Шарль Леклер отреагировал на новость о том, что спортивный директор команды Лоран Мекис со следующего сезона станет руководителем «Альфа Таури», а также выразил уверенность, что кадровые перестановки не повлияют на «Скудерию».

«Если говорить о выступлениях, то результаты не такие, какие мы хотели видеть в первой половине сезона. Первые три гонки были катастрофой для меня, но эти три недели перерыва должны были помочь перезагрузиться и подумать, как мы можем оптимизировать то, что у нас есть.

Что касается ухода Мекиса, то у нас с Лораном были хорошие отношения, однако все в команде понимают, что ему нужно было пользоваться возможностью. Но команда — больше, чем один человек, и я уверен в нашем будущем. Вассёр был откровенен в том, чего хочет достичь и как он собирается это сделать. Это прибавляет мне уверенности. Я не сомневаюсь в нашем будущем», — цитирует Леклера ESPN.