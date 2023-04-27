Хэмилтон: на меня никак не влияют слухи о переговорах Леклера с «Мерседесом»

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отреагировал на слухи о том, что гонщик «Феррари» Шарль Леклер ведёт переговоры с немецким гоночным коллективом.
«Мне нравится, где я нахожусь сейчас. Я люблю свою команду. Благодарен за всё то, что мы уже прошли, и над чем работаем, двигаясь вперёд. Слухи о Леклере никак на меня не влияют. Здесь у меня отличные отношения. Я намерен выступать до тех пор, пока могу продолжать подталкивать команду вперёд и вносить свой вклад. Именно поэтому мне хочется остаться в Формуле-1.
Когда я почувствую, что не в состоянии всё это делать, это будет означать, что пришло время уступить своё место молодому пилоту. Но я ещё довольно молод и в приличной форме. Чувствую себя здесь как дома. Это семья. Вижу себя в «Мерседесе» до окончания карьеры», — приводит слова Хэмилтона Crash.
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