Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон: на меня никак не влияют слухи о переговорах Леклера с «Мерседесом»

Хэмилтон: на меня никак не влияют слухи о переговорах Леклера с «Мерседесом»
Аудио-версия:
Комментарии

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отреагировал на слухи о том, что гонщик «Феррари» Шарль Леклер ведёт переговоры с немецким гоночным коллективом.

«Мне нравится, где я нахожусь сейчас. Я люблю свою команду. Благодарен за всё то, что мы уже прошли, и над чем работаем, двигаясь вперёд. Слухи о Леклере никак на меня не влияют. Здесь у меня отличные отношения. Я намерен выступать до тех пор, пока могу продолжать подталкивать команду вперёд и вносить свой вклад. Именно поэтому мне хочется остаться в Формуле-1.

Когда я почувствую, что не в состоянии всё это делать, это будет означать, что пришло время уступить своё место молодому пилоту. Но я ещё довольно молод и в приличной форме. Чувствую себя здесь как дома. Это семья. Вижу себя в «Мерседесе» до окончания карьеры», — приводит слова Хэмилтона Crash.

Материалы по теме
Шарль Леклер опроверг слухи о переговорах с «Мерседесом»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023