Вассёр раскритиковал «Альфа Таури» за преждевременный пресс-релиз о переходе Мекиса

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр раскритиковал пресс-релиз «Альфа Таури», в котором команда объявила о переходе спортивного директора Лорана Мекиса в их команду.

«Прежде всего я думаю, что это мегавозможность для Лорана. В то же время я считаю, что «Альфа Таури» была немного агрессивна в пресс-релизе, ведь у нас долгосрочный контракт с Лораном, и нам придётся обсудить детали его ухода.

Вы знаете, что сила команды, сила группы всегда важнее, чем сила отдельных людей. Мы должны помнить о том, что самое важное — это команда. Команда есть, мы набираем большое количество её членов. Мы не сообщаем об этом, но набираем много людей. И будем делать это шаг за шагом, потому что нельзя создать организацию за две недели.

Вы прекрасно знаете систему подбора персонала в Формуле-1. Это довольно долго и мучительно. Но мы работаем над этим. Нельзя ждать, что в один прекрасный день у вас будет новая организация. Это будет происходить шаг за шагом, и мы уже понемногу создаём её», — приводит слова Вассёра The Race.