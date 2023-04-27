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Хэмилтон высказался о возвращении Эллисона на пост технического директора «Мерседеса»

Хэмилтон высказался о возвращении Эллисона на пост технического директора «Мерседеса»
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Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал кадровые перестановки в команде. Ранее Джеймс Эллисон вернулся на пост технического директора немецкого гоночного коллектива, сменив Майка Эллиота.

«Джеймс всегда был частью команды. Очевидно, раньше он был занят работой в другой области. Думаю, если он будет поддерживать Майка и работать с ним вместе, это только укрепит команду. У Эллисона потрясающий опыт, так что да, такие изменения будут просто отличными для команды», — цитирует Хэмилтона GPBlog.

В нынешнем сезоне Формулы-1 после трёх этапов «Мерседес» располагается на третьем месте в Кубке конструкторов с 56 очками. Хэмилтон набрал 38 очков, его напарник Джордж Расселл — 18.

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