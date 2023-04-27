«Он должен был принимать такое предложение». Сайнс высказался об уходе Лорана Мекиса

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал уход спортивного директора команды Лорана Мекиса в «Альфа Таури».

«Лично я, насколько могу судить по своему опыту общения с ним, считаю Лорана отличным парнем. Он сделал шаг вперёд в карьере, могу только порадоваться за него. Думаю, когда тебе предлагают такую роль, такую важную должность, ты должен принимать подобное предложение.

Что касается «Феррари», мы тоже нанимаем сотрудников, а не только теряем их. Мы делаем всё возможное для реструктуризации нашей команды, чтобы сделать её сильнее. Я уверен, что в «Феррари» придут специалисты, которые смогут компенсировать наши последние потери. Просто иногда потери происходят быстрее, чем возвращение упущенного. Но я уверен в подходе Вассёра к управлению командой и в том, что он справится с ситуацией», — приводит слова Карлоса Сайнса GPBlog.