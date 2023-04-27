Перес: все знают, как мне нравятся городские трассы, так что моя цель — победить

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился ожиданиями от Гран-при Азербайджана.
«Такое ощущение, что мы уже очень давно не участвовали в гонках. Было здорово сделать перерыв, усердно поработать в спортзале и на базе с командой. Нужно использовать эти моменты вдали от трассы, особенно, когда ты видишь, насколько загруженным будет следующий период времени.
Австралия сложилась для нас неидеально, моя цель в этом сезоне — быть стабильным. В первых двух гонках у нас это было, и теперь мы должны убедиться, что это стандарт, которого мы придерживаемся в оставшихся гонках сезона.
Нас ждёт пять гонок за шесть недель, и после этого мы действительно сможем посмотреть, насколько хороша наша машина в нынешнем сезоне, учитывая количество трасс, которые мы посетим. В прошлом сезоне мы показали хороший результат в Баку, и все знают, насколько мне нравятся городские трассы, так что моя цель неизменна — победить.
Новый формат уикенда усложнит ситуацию, если говорить о настройке машины, но все команды в одинаковом положении, так что нам просто нужно хорошо начать уикенд. Я не могу дождаться момента, когда снова вернусь за руль», — приводит слова Серхио Переса Checkered Flag.
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