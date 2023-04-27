Марк Маркес: преждевременное возвращение в гонки может поставить крест на моей карьере

Шестикратный чемпион MotoGP, испанец Марк Маркес объяснил причины, по которым он пропустит Гран-при Испании MotoGP.
«Если я соревнуюсь, то всегда хочу рискнуть. И я делал всё, чтобы приехать сюда и выступить. Но когда три бригады врачей говорят тебе, что это полное безумие, ситуация меняется. Мне сказали, что если я буду гоняться, то усугублю травму пальца. С этим остаётся только смириться. Главный риск был не в аварии, а в давлении на руль. Я мог получить повторную травму, даже не попадая в инциденты.
У меня небольшая трещина, но от неё зависит устойчивость пальца. А этот палец — один из самых важных, особенно с точки зрения торможений. Я сломал кость в подобной ситуации, и каждый раз на торможении буду вновь её нагружать. Проблема в том, что если я снова получу такую травму, то не только выпаду из гонок на три месяца — это может вообще поставить крест на моей карьере. Так что решение пропустить этап было лёгким. Нельзя идти против врачей. Они профессионалы своего дела», — приводит слова Марка Маркеса Autosport.
Напомним, Маркес получил перелом первой пястной кости на Гран-при Португалии, столкнувшись с соотечественником Хорхе Мартином, а потом врезавшись в португальца Мигеля Оливейру. Недавнее клиническое обследование Марка показало, что его восстановление проходит удовлетворительно, однако из-за характера перелома медицинская бригада вместе с самим гонщиком приняла решение отложить его возвращение в строй. В настоящий момент в качестве потенциальных сроков его возвращения называется Гран-при Франции, который пройдёт с 13 по 14 мая.
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