Армения призвала Ф-1 выступить против «политики этнической чистки в Нагорном Карабахе»

Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения выступило с обращением к спортивному сообществу в связи с проведением Гран-при Азербайджана, отметив, что проведение этой гонки способствует отвлечению внимания от «попыток осуществить этническую чистку армянского населения» в Нагорном Карабахе.
«Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения призывает организаторов европейского турнира Гран-при Формулы-1 2023 года, который состоится 28-30 апреля в столице Азербайджанской Республики, Баку, и международное спортивное сообщество выразить ноту протеста против политики этнической чистки в Нагорном Карабахе, проводимой азербайджанскими властями.
МОНКС РА обращает внимание спортивной общественности на то, что с 12 декабря 2022 года Азербайджанская Республика незаконно блокировала Лачинский коридор — единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией и миром, создав все условия для образования гуманитарной катастрофы в Нагорном Карабахе. 22 февраля 2023 года Международный суд ООН удовлетворил иск Армении, обязав Азербайджан немедленно открыть Лачинский коридор. До сего дня Азербайджан не только не выполнил решение суда, но и прекратил подачу газа и электричества. 23 апреля власти Азербайджана незаконным путём установили контрольно-пропускной пункт в гуманитарном коридоре, соединяющем Нагорный Карабах с Арменией, фактически взяв в заложники 120 000 армян, проживающих в Нагорном Карабахе. Руководствуясь данной политикой, азербайджанские власти пытаются осуществить этническую чистку армянского населения Нагорного Карабаха, вынудив их покинуть родные места проживания.
Организация европейского турнира Гран-при Формулы-1 2023 года в Баку, в сущности, направлена на сокрытие политики уничтожения армян Нагорного Карабаха.
Призываем организаторов и участников Гран-при Формулы-1 2023 года не становиться участниками сокрытия политики этнических чисток», — гласит заявление министерства.
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