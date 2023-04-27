«В этом ли счастье в жизни?» Ферстаппен объяснил, почему может завершить карьеру в 2028-м

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о возможном завершении карьеры по окончании контракта с командой.

«Я уже неоднократно говорил, что если календарь продолжит расширяться, а формат уикенда не изменится, то рано или поздно у меня возникнет мысль «стоит ли продолжать?» Так что дело не только в спринтах. Мне нравится гоняться, нравится побеждать, у меня нет причин жаловаться на свой доход. Но в этом ли счастье в жизни? Мне хочется заниматься и чем-то другим. Мой контракт с командой рассчитан до 2028 года. Посмотрим, что будет дальше. Если гонок действительно станет слишком много, то я вполне могу решить, что пора что-то менять.

У меня нет проблем с мотивацией, но может настать момент, когда я захочу делать что-то другое. Мои слова могут звучать странно, но с моей стороны всё выглядит по-другому. Да, гонки — это прекрасно, но всему есть предел», — приводит слова Макса Ферстаппена RacingNews365.