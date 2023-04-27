Экклстоун: Мику Шумахеру стоит забыть о Формуле-1

Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун признался, что не верит в возвращение Мика Шумахера в Формулу-1.
«Он должен забыть об этой мечте, потому что рано или поздно мы все просыпаемся и возвращаемся в реальность. Ему стоит забыть о Формуле-1, начать думать об альтернативе и пытаться её реализовать.
Мику был нужен кто-то, кто искренне захочет сделать его успешным и будет о нём заботиться. Семья? Они помогают ему во многом, но только не в карьере гонщика Формулы-1», — приводит слова Берни Экклстоуна RTL.
Напомним, Шумахер покинул «Хаас» после завершения предыдущего сезона Формулы-1. О том, что это случится, стало известно в ноябре. В американской команде его заменил соотечественник, Нико Хюлькенберг. Сейчас Мик является резервистом «Мерседеса».
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