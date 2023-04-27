Пётр Алёшин: никаких рента-драйверов нет, это пещерные представления

Российский гоночный тренер и менеджер Пётр Алёшин высказался о таком явлении, как «рента-драйвер» в автоспорте, отметив, что на самом деле рента-драйверов нет ни в Формуле-1, ни в других категориях автоспорта.

«Картинг устроен точно так же, как Ф-1: есть команда, и для того, чтобы машина ехала, заводилась, её надо перевозить, надо обслуживать и обеспечивать весь процесс. Это же стоит каких-то денег? Да, X рублей в год. Эти Х рублей всё равно нужно заплатить. Вопрос только, кто их заплатит. Их может заплатить папа, может заплатить спонсор, а могут заплатить пополам. Ферстаппен – это рента-драйвер или нет? Я не понимаю.

Я не держал свечку и не знаю, кто платит за выступления Латифи. Если под рента-драйвером воспринимается пилот, за которого платит семья — окей, хорошо. Но это какие-то пещерные представления. Никаких рента-драйверов нет. В большинстве случаев в той же Ф-1 за выступления пилотов платят спонсоры — за того же Хэмилтона, Ферстаппена… За Макса платит «Ред Булл», Oracle и так далее. Это естественно, потому что работа команды стоит определённых денег. Не будут же голодать семьи механиков и т.д.

В Ф-1, как и в других сериях, есть пилоты разного уровня. И у них разные источники финансирования. Куда нагляднее картина в Ф-2 и в Ф-3. Формула-1 не имеет ничего общего с нормальной экономикой и нормальным бизнесом. Мне никто и никогда не объяснит, почему средний бюджет команды Ф-1 составляет € 300 млн, а бюджет команды Ф-2 – € 6 млн. Я этого не понимаю», — сказал Пётр Алёшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ксенией Чеглаковой.