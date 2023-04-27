Пётр Алёшин рассказал, в какую сумму обходятся пилотам выступления в младших «формулах»

Российский гоночный тренер и менеджер Пётр Алёшин рассказал о суммах, в которые гонщикам обходятся сезоны в молодёжных сериях — Формуле-4, ФРЕКА, Формуле-3 и Формуле-2.

«В среднем цена итальянского чемпионата Ф-4 вместе с тестовой программой будет стоить в районе € 350–400 тыс. за сезон. А цена ФРЕКА будет колебаться от € 450 до € 700 тыс. Но и в Ф-4 цена может доходить и до € 600 тыс., и до € 700 тыс.

Цена Ф-3 — около € 1,2–1,5 млн за сезон, а Ф-2 – € 2,5–3 млн. Цены выросли очень сильно: инфляция, изменения в регламенте… Кроме того, Формула-3 поехала в этом сезоне в Мельбурне, и цена чемпионата сразу поднялась. Ведь логистика уже совсем другая», — сказал Пётр Алёшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ксенией Чеглаковой.