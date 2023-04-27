Расселл высказался о возвращении Эллисона на пост технического директора «Мерседеса»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал кадровые перестановки в команде. Ранее Джеймс Эллисон вернулся на пост технического директора немецкого гоночного коллектива, сменив Майка Эллиота.

«Это отличная новость для команды. Майк Эллиотт — один из самых умных инженеров, которых я когда-либо встречал в своей жизни. Думаю, в новой роли он будет в своей стихии. А Джеймс Эллисон и так был частично занят в проекте Формулы-1.

Джеймс понимает людей, понимает этот спорт. Я думаю, что это именно то, что должно быть у человека, которого ставят на эту должность», — приводит слова Джорджа Расселла Motorsport-Total.

В нынешнем сезоне Формулы-1 после трёх этапов «Мерседес» располагается на третьем месте в Кубке конструкторов с 56 очками. Льюис Хэмилтон набрал 38 очков, Джордж Расселл — 18.