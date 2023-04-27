Шарль Леклер высказался о возможности записи совместной песни с Льюисом Хэмилтоном

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о возможности совместной музыкальной работы с семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном.

«Это было бы круто, потому что я думаю, что Льюис умеет петь. Я не знаю, что именно ему нравится петь. Если это песни о депрессии, то, возможно, я напишу ту, которая ему подойдёт. Да, мои песни не самые жизнерадостные. Но кто знает, почему бы и нет? На это было бы интересно посмотреть», — сказал Шарль Леклер на пресс-конференции.

Напомним, ранее Леклер выпустил свой первый сингл, представляющий собой полностью инструментальную запись, где он играет на фортепиано. Трек называется «AUS23 (1:1)» и доступен на Spotify и других платформах.

На протяжении многих лет Леклер делился своей любовью к фортепиано и несколько раз намекал на запись собственной инструментальной музыки. В недавнем видеоролике Формулы-1, где они играли песню «Never Have I Ever», Леклер рассказал о выпуске сингла, когда прозвучал вопрос о музыке. Всего через несколько дней после выхода этого видео монегаск выпустил свой первый сингл.