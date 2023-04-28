Формула-1, Гран-при Азербайджана: квалификация, онлайн-трансляция
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Сегодня, 28 апреля, состоится квалификация четвёртого этапа сезона-2023 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Азербайджана. Этап принимает уличная трасса в Баку. Начало квалификации запланировано на 16:00 мск.
Напомним, в сезоне-2022 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший двукратным чемпионом мира. В нынешнем сезоне в личном зачёте на данный момент тоже лидирует Ферстаппен, представляющий Нидерланды. В сезоне-2023 в чемпионате мира вновь нет ни одного представителя России.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.
Формула-1. Гран-при Азербайджана. Онлайн-трансляция квалификации
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