Алонсо: мы не оставляем надежды однажды выиграть гонку

Двукратный чемпион Формулы-1, пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо не оставил надежды выиграть гонку в нынешнем сезоне.

«Мы осознаём, что если в один из уикендов финишируем шестыми или седьмыми, то в этом не будет ничего удивительного, потому что это ближе к нашему естественному положению в раскладе сил. Хороший старт сезона был сюрпризом. Но мы не оставляем надежды продолжать бросать вызов «Ред Булл» и однажды выиграть гонку.

Даже Гасли выиграл гонку в Монце несколько лет назад, Эстебан Окон выиграл в Венгрии, так что любой может одержать победу. И чем ближе вы к этой позиции, тем становится легче. Вот чего мы хотим достичь», — приводит слова Фернандо Алонсо Motorsport-Total.

В первых трёх гонках сезона Алонсо трижды финишировал третьим.