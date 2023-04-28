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Отец Переса назвал срок, в течение которого пилот может стать чемпионом Формулы-1

Отец Переса назвал срок, в течение которого пилот может стать чемпионом Формулы-1
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Антонио Перес Гарибай, отец мексиканского пилота «Ред Булл» Серхио Переса, высказал мнение, что его сын способен выступать в течение следующих десяти лет.

«Я думаю, что Чеко будет выступать в течение следующих десяти лет. Посмотрите на возраст Фернандо Алонсо, и вы получите представление о том, как долго ещё может гоняться Чеко. Я говорю о десяти годах. Но, даже если бы у него оставалось пять лет, это тоже было бы замечательно. За эти пять лет он может подарить мексиканским болельщикам титул чемпиона Формулы-1», — приводит слова отца Переса ESPN Panamá.

В настоящий момент Пересу 33 года. В общем зачёте пилотов нынешнего сезона Формулы-1 он сейчас занимает второе место, имея в активе 54 очка.

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