Руководитель «Альпин»: на данный момент мы конкурентоспособнее «Феррари» и «Мерседеса»

Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр высказался о конкурентоспособности своей команды, а также выделил команды, с которыми будет вестись борьба по ходу сезона.
«Сейчас мы проанализировали нашу относительную конкурентоспособность и на данный момент в этом плане добились преимущества над «Феррари» и «Мерседесом».
Мы немного уступили «Ред Булл», а команда, которая добилась наибольшего прогресса, с которой мы, надеюсь, будем бороться, — это «Астон Мартин». Так что за зиму мы проделали приличную работу. Могло быть и лучше, но мы всё еще не оптимизировались.
Для меня самое важное — это конкурентоспособность. Пока у нас конкурентоспособная машина, очки будут приходить. Мы не совсем там, где хотим быть. Поэтому мы должны опередить наших конкурентов. Наша кривая развития должна быть чуть более крутой, чем у других, чтобы мы могли наверстать те три-четыре десятые секунды, на которые мы отстаём», — приводит слова Зафнауэра Motorsport.
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