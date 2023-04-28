Ферстаппен — лучший по итогам 1-й тренировки ГП Азербайджана, Леклер — 2-й, Перес — 3-й

В Баку завершилась первая свободная практика Гран-при Азербайджана Формулы-1. Лучшее время по её итогам продемонстрировал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, в настоящий момент являющийся лидером общего зачёта. Второй результат показал гонщик из команды «Феррари» Шарль Леклер. Топ-3 замкнул ещё один представитель «Ред Булл», Серхио Перес.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон был 11-м.

Формула-1. Гран-при Азербайджана. Первая тренировка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1,42,315.

2. Шарль Леклер («Феррари») +0,037.

3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,285.

4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,584.

5. Ландо Норрис («Макларен») +0,810.

6. Ник де Врис («Альфа Таури») +1,099.

7. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,140.

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,245.

9. Александер Албон («Уильямс») +1,313.

10. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1,433.

11. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,483.

12. Оскар Пиастри («Макларен») +1,665.

13. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,695.

14. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,822.

15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +2,008.

16. Логан Сарджент («Уильямс») +2,585.

17. Джордж Расселл («Мерседес») +2,767.

18. Эстебан Окон («Альпин») +3,640.

19. Пьер Гасли («Альпин») +4,006.

20. Кевин Магнуссен («Хаас») +5,183.