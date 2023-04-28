Ферстаппен — лучший по итогам 1-й тренировки ГП Азербайджана, Леклер — 2-й, Перес — 3-й

В Баку завершилась первая свободная практика Гран-при Азербайджана Формулы-1. Лучшее время по её итогам продемонстрировал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, в настоящий момент являющийся лидером общего зачёта. Второй результат показал гонщик из команды «Феррари» Шарль Леклер. Топ-3 замкнул ещё один представитель «Ред Булл», Серхио Перес.
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон был 11-м.
Формула-1. Гран-при Азербайджана. Первая тренировка:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1,42,315.
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,037.
3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,285.
4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,584.
5. Ландо Норрис («Макларен») +0,810.
6. Ник де Врис («Альфа Таури») +1,099.
7. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,140.
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,245.
9. Александер Албон («Уильямс») +1,313.
10. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1,433.
11. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,483.
12. Оскар Пиастри («Макларен») +1,665.
13. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,695.
14. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,822.
15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +2,008.
16. Логан Сарджент («Уильямс») +2,585.
17. Джордж Расселл («Мерседес») +2,767.
18. Эстебан Окон («Альпин») +3,640.
19. Пьер Гасли («Альпин») +4,006.
20. Кевин Магнуссен («Хаас») +5,183.
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