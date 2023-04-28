«Это сложнее, больше стресса». Фернандо Алонсо высказался о новом формате уикенда

Двукратный чемпион Формулы-1 пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо прокомментировал новый формат проведения Гран-при с отдельной квалификацией для спринтерской гонки. Новый формат будет опробован на Гран-при Азербайджана, который проходит в эти дни в Баку.
«Это сложнее, больше стресса. Но я вижу смысл в этом.
Когда я был вне спорта в те два года и сидел дома, я не смотрел тренировки. И, скажу честно, они были слишком длинными и скучными. Я знал, что делают люди, сколько у них килограммов топлива, какая карта двигателя, все эти вещи. Это было неинтересно.
Так что я вижу смысл в том, чтобы сделать что-то такое, чтобы в уикенд всё было по-другому. Так что мы должны принять это. Мы должны помочь Формуле-1, и, надеюсь, болельщики дадут нам хорошие отзывы по ходу уикенда.
Но это более напряжённо, особенно в субботу. Я думаю, в пятницу мы привыкли к новому формату спринта, а в прошлом году у нас была только одна практика, так что это сложная задача для команд. За одну тренировку нужно настроить машину на весь уикенд, а потом переходить к квалификации», — приводит слова Алонсо RaceFans.
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