Макс Ферстаппен назвал престижную гонку, в которой никогда не станет участвовать

Двукратный чемпион Формулы-1 пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что у него нет желания завоевать «Тройную корону» в автоспорте. Для этого необходимо победить на Гран-при Монако, в «24 часах Ле-Мана» и «500 милях Индианаполиса».
«Нет, этого я не добьюсь. Вообще, мне нравится смотреть IndyCar. Думаю, там много отличных гонщиков. С некоторыми из них я и сам гонялся, и у нас хорошие отношения. Здорово, что у них многое получается. Но сам участвовать в Indy500 я не буду, абсолютно точно. Я могу поехать туда и посмотреть, но не участвовать в гонках», — приводит слова Ферстаппена Pit Debrief.
В нынешнем сезоне Формулы-1 Ферстаппен после трёх Гран-при уверенно лидирует в общем зачёте пилотов, имея в активе 69 очков.
Ярчайшие события в истории гонок Формулы-1 в Баку:
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