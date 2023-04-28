Берман выиграл квалификацию Формулы-2 в Баку, несмотря на контакт со стеной
Поделиться
Гонщик «Према Рейсинг» Оливер Берман одержал победу в квалификации четвёртого этапа чемпионата Формулы-2 в Азербайджане. На предпоследнем круге он слегка задел стену, но, несмотря на возможное повреждение подвески, показал лучшее время. Второе место у пилота «Карлины» Энцо Фиттипальди. Третьим стал гонщик «АРТ» Тео Пуршер.
Младший брат Шарля Леклера пилот «ДАМС» Артур Леклер по итогам квалификации стал 13-м. Джек Дуэн из команды «Инвикта Виртуози Рейсинг» занял 16-ю позицию. Лидер чемпионата Аюму Иваса занял лишь 17-е место, а Исак Хаджар, пилот молодёжной программы «Ред Булл» квалифицировался на 18-й позиции.
Формула-2. Азербайджан. Квалификация
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|1
|Оливер Берман
|«Према Рейсинг»
|1.52,652
|2
|Энцо Фиттипальди
|«Родин Карлин»
|1.52,664
|3
|Тео Пуршер
|«АРТ Гран-при»
|1.52,705
|4
|Фредерик Вести
|«Према Рейсинг»
|1.52,723
|5
|Деннис Хаугер
|«МП Моторспорт»
|1.52,878
|6
|Джехан Дарувала
|«МП Моторспорт»
|1.53,066
|7
|Джек Кроуфорд
|«Хайтек Пульс-Эйт»
|1.53,139
|8
|Виктор Мартинс
|«АРТ Гран-при»
|1.53,213
|9
|Зейн Мэлоуни
|«Родин Карлин»
|1.53,297
|10
|Рихард Версхор
|«Ван Амерсфорт Рейсинг»
|1.53,459
Комментарии
- 28 апреля 2023
-
16:14
-
15:46
-
15:21
-
15:13
-
14:40
-
14:21
-
14:04
-
13:46
-
13:45
-
13:38
-
13:34
-
12:54
-
12:28
-
11:54
-
11:28
-
10:47
-
09:39
-
09:00
-
00:50
- 27 апреля 2023
-
23:35
-
23:20
-
22:45
-
22:27
-
22:22
-
21:17
-
21:14
-
20:30
-
19:56
-
19:49
-
19:06
-
18:15
-
18:00
-
17:37
-
17:15
-
16:57
Партнерский контент