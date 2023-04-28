Берман выиграл квалификацию Формулы-2 в Баку, несмотря на контакт со стеной

Гонщик «Према Рейсинг» Оливер Берман одержал победу в квалификации четвёртого этапа чемпионата Формулы-2 в Азербайджане. На предпоследнем круге он слегка задел стену, но, несмотря на возможное повреждение подвески, показал лучшее время. Второе место у пилота «Карлины» Энцо Фиттипальди. Третьим стал гонщик «АРТ» Тео Пуршер.

Младший брат Шарля Леклера пилот «ДАМС» Артур Леклер по итогам квалификации стал 13-м. Джек Дуэн из команды «Инвикта Виртуози Рейсинг» занял 16-ю позицию. Лидер чемпионата Аюму Иваса занял лишь 17-е место, а Исак Хаджар, пилот молодёжной программы «Ред Булл» квалифицировался на 18-й позиции.

Формула-2. Азербайджан. Квалификация