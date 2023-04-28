Команды Ф-1 заблокировали попытку ФИА устранить лазейку с шинами в квалификации к спринту

Команды Формулы-1 выступили против инициативы Международной автомобильной федерации (ФИА), связанной с использованием шин в квалификации к спринту. Об этом информирует Motorsport.
Напомним, начиная с Гран-при Азербайджана, применяется новый формат со спринтом и двумя квалификациями. Предполагалось, что команды сохранят два свежих комплекта «медиума» для первого и второго сегментов квалификации к спринту и один свежий комплект «софта» для третьего сегмента. При этом правила составлены таким образом, что гоночные коллективы не должны откладывать новый «софт», если полагают, что не смогут пройти в третий сегмент, и поэтому могут использовать его в пятничной квалификации к воскресному Гран-при.
Особенно выгодно это может быть для команд, которым требуется несколько комплектов для попадания во второй сегмент квалификации к Гран-при. В случае, если такая команда вдруг всё-таки выйдет в третий сегмент квалификации к спринту, но свежего «софта» не останется, пилот сможет просто пропустить финальный отрезок сессии, оставшись на десятом месте.
Данная лазейка стала предметом многочисленных дискуссий в Баку, и в пятницу утром ФИА организовала голосование среди команд, чтобы решить этот вопрос. Однако гоночные коллективы проголосовали против.
Отмечается, что правило может быть пересмотрено в будущем.
Ярчайшие события в истории гонок Формулы-1 в Баку:
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