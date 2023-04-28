В «Альпин» привели свежую информацию о ремонте авто Гасли в преддверии квалификации в Баку

«Альпин» продолжает работу над восстановлением болида пилота команды Пьера Гасли. В пресс-службе гоночного коллектива подтвердили, что шасси не повреждено и сейчас команда работает исключительно над тем, чтобы заменить коробку передач и силовую установку. В «Альпин» подчеркнули, что понимают всю сложность задачи, но будут стремиться успеть к квалификации Гран-при Азербайджана. Она начнётся в 16:00 мск.

Напомним, в Баку Гасли столкнулся с технической проблемой: на его автомобиле загорелся двигатель. Заезд остановили красными флагами.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию квалификации. Следить за ней можно будет по нижеприведённой ссылке:

Формула-1. Гран-при Азербайджана. Онлайн-трансляция квалификации.

Ярчайшие события в истории гонок Формулы-1 в Баку: