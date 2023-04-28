Квалификация Гран-при Азербайджана остановлена красными флагами после аварии де Вриса

В настоящий момент в Баку проходит квалификация Гран-при Азербайджана. Вскоре после начала заезда он был остановлен красными флагами – пилот «Альфа Таури» Ник де Врис влетел в отбойник в третьем повороте.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию квалификации. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке:

Формула-1. Гран-при Азербайджана. Онлайн-трансляция квалификации.

В настоящий момент возглавляет общий зачёт пилотов Формулы-1 гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. После трёх Гран-при в его активе 69 очков. На втором месте его товарищ по команде Серхио Перес, на счету которого 54 балла. Топ-3 замыкает Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» (45 очков).

Ярчайшие события в истории гонок Формулы-1 в Баку: