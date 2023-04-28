Квалификация в Баку вновь остановлена красными флагами — Гасли врезался в отбойник

В настоящий момент в Баку проходит квалификация Гран-при Азербайджана. Заезд во второй раз остановили красными флагами. Виной тому – инцидент с гонщиком «Альпин» Пьером Гасли, который врезался в отбойник в третьем повороте.

Напомним, в первый раз квалификация останавливалась красными флагами, когда в отбойник влетел пилот «Альфа Таури» Ник де Врис. Примечательно, что это произошло в том же повороте.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию квалификации. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке:

Формула-1. Гран-при Азербайджана. Онлайн-трансляция квалификации.

После трёх Гран-при возглавляет общий зачёт пилотов Формулы-1 гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. В его активе 69 очков. На втором месте его товарищ по команде Серхио Перес, на счету которого 54 балла. Топ-3 замыкает Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» (45 очков).