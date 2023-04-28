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Леклер выиграл квалификацию ГП Азербайджана, Ферстаппен — 2-й, Расселл —11-й

Леклер выиграл квалификацию ГП Азербайджана, Ферстаппен — 2-й, Расселл —11-й
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В Баку завершилась основная квалификация к гонке на Гран-при Азербайджана Формулы-1. Лучший результат по её итогам показал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Второе время у действующего чемпиона и лидера общего зачёта Макса Ферстаппена, замкнул тройку его напарник Серхио Перес.

Формула-1. Гран-при Азербайджана. Квалификация:

МестоПилотКомандаВремя
1.Шарль Леклер«Феррари»1:40.203
2.Макс Ферстаппен«Ред Булл»+0.188
3.Серхио Перес«Ред Булл»+0.292
4.Карлос Сайнс«Феррари»+0.813
5.Льюис Хэмилтон«Мерседес»+0.974
6.Фернандо Алонсо«Астон Мартин»+1.050
7.Ландо Норрис«Макларен»+1.078
8.Юки Цунода«Альфа Таури»+1.378
9.Лэнс Стролл«Астон Мартин»+1.408
10.Оскар Пиастри«Макларен»+1.408
11.Джордж Расселл«Мерседес»+1.451
12.Эстебан Окон«Альпин»+1.595
13.Александер Албон«Уильямс»+1.615
14.Валттери Боттас«Альфа Ромео»+2.056
15.Логан Сарджент«Уильямс»+2.192
16.Гуаньюй Чжоу«Альфа Ромео»+2.439
17.Нико Хюлькенберг«Хаас»+2.552
18.Кевин Магнуссен«Хаас»+3.214
19.Пьер Гасли«Альпин»+4.650
20.Ник де Врис«Альфа Таури»+15.079
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