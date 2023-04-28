Леклер выиграл квалификацию ГП Азербайджана, Ферстаппен — 2-й, Расселл —11-й

В Баку завершилась основная квалификация к гонке на Гран-при Азербайджана Формулы-1. Лучший результат по её итогам показал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Второе время у действующего чемпиона и лидера общего зачёта Макса Ферстаппена, замкнул тройку его напарник Серхио Перес.

Формула-1. Гран-при Азербайджана. Квалификация: