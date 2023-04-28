Леклер выиграл квалификацию ГП Азербайджана, Ферстаппен — 2-й, Расселл —11-й
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В Баку завершилась основная квалификация к гонке на Гран-при Азербайджана Формулы-1. Лучший результат по её итогам показал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Второе время у действующего чемпиона и лидера общего зачёта Макса Ферстаппена, замкнул тройку его напарник Серхио Перес.
Формула-1. Гран-при Азербайджана. Квалификация:
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|1.
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|1:40.203
|2.
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|+0.188
|3.
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|+0.292
|4.
|Карлос Сайнс
|«Феррари»
|+0.813
|5.
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|+0.974
|6.
|Фернандо Алонсо
|«Астон Мартин»
|+1.050
|7.
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|+1.078
|8.
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|+1.378
|9.
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|+1.408
|10.
|Оскар Пиастри
|«Макларен»
|+1.408
|11.
|Джордж Расселл
|«Мерседес»
|+1.451
|12.
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|+1.595
|13.
|Александер Албон
|«Уильямс»
|+1.615
|14.
|Валттери Боттас
|«Альфа Ромео»
|+2.056
|15.
|Логан Сарджент
|«Уильямс»
|+2.192
|16.
|Гуаньюй Чжоу
|«Альфа Ромео»
|+2.439
|17.
|Нико Хюлькенберг
|«Хаас»
|+2.552
|18.
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|+3.214
|19.
|Пьер Гасли
|«Альпин»
|+4.650
|20.
|Ник де Врис
|«Альфа Таури»
|+15.079
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