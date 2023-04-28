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Леклер прокомментировал завоевание поула на Гран-при Азербайджана

Леклер прокомментировал завоевание поула на Гран-при Азербайджана
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Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал завоевание поул-позишен в квалификации Гран-при Азербайджана Формулы-1. Монегаск на две десятые секунды опередил голландского пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Удивлён ли я? Конечно, удивлён. Перед уикендом мы надеялись опередить «Мерседес», а оказались на поуле! На длинных сериях мы по-прежнему уступаем «Ред Булл», но цель в том, чтобы удержать их позади и выиграть.

Я очень доволен своим кругом. Для всех гонщиков это непростой уикенд из-за всего одной тренировки. Но у меня были хорошие ощущения с самого начала.

В завтрашней квалификации у нас будет лишь по одному комплекту шин, поэтому ошибаться нельзя. Посмотрим, как всё сложится», — заявил Леклер после окончания квалификации в Баку.

Формула-1 2023. Этап 4, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Квалификация
28 апреля 2023, пятница. 16:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:40.203
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.188
3
Серхио Перес
Red Bull
+0.292
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