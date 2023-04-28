Серхио Перес заявил, что разочарован своим результатом в квалификации в Баку

Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал третий результат в квалификации Гран-при Азербайджана Формулы-1. Перес уступил своему напарнику по «Ред Булл» Максу Ферстаппену и победителю квалификации — пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру.

«Первый сегмент получился сложным — из-за красных флагов, шины трудно было прогреть. У нас была лишь одна тренировка, но команда хорошо поработала. Я разочарован третьим местом — круг получился не совсем чистым, но на этой трассе можно бороться, и мы продолжим. «Феррари» очень сильна, а Шарль проделал отличную работу», — заявил Перес после окончания квалификации в Баку.