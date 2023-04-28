Серхио Перес заявил, что разочарован своим результатом в квалификации в Баку
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Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал третий результат в квалификации Гран-при Азербайджана Формулы-1. Перес уступил своему напарнику по «Ред Булл» Максу Ферстаппену и победителю квалификации — пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру.
«Первый сегмент получился сложным — из-за красных флагов, шины трудно было прогреть. У нас была лишь одна тренировка, но команда хорошо поработала. Я разочарован третьим местом — круг получился не совсем чистым, но на этой трассе можно бороться, и мы продолжим. «Феррари» очень сильна, а Шарль проделал отличную работу», — заявил Перес после окончания квалификации в Баку.
Формула-1 2023. Этап 4, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Квалификация
28 апреля 2023, пятница. 16:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:40.203
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.188
3
Серхио Перес
Red Bull
+0.292
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