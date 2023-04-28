Сайнс: это был не лучший день для меня, в третьем сегменте не хватило одного комплекта шин

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал итоги квалификации Гран-при Азербайджана, отметив, что для него день сложился не самым лучшим образом.
«Это был сложный день, потому что после тренировки я немного потерял чувство скорости машины. Когда дело дошло до третьего сегмента квалификации, то мне не хватило одного комплекта шин. Я уже находился в положении отыгрывающегося, старался побороться, но это был не лучший день для меня.
В режиме закрытого парка ничего не изменить, так что мне придётся искать причины в себе. Это сложно, но я вижу, что машина работает хорошо. По сравнению с Гран-при Австралии это та же машина, те же настройки, но по каким-то причинам ощущения немного другие.
Шарль хорошо проявляет себя в Баку и очень быстр на этой трассе. Я проделаю работу над собой, постараюсь стать лучше завтра, но наверняка это будет нелегко. Это нюансы такого формата», — цитирует Сайнса Sky Sports.
- 28 апреля 2023
-
19:26
-
19:11
-
19:03
-
18:57
-
18:50
-
18:34
-
18:23
-
18:15
-
18:11
-
18:03
-
17:39
-
16:32
-
16:14
-
15:46
-
15:21
-
15:13
-
14:40
-
14:21
-
14:04
-
13:46
-
13:45
-
13:38
-
13:34
-
12:54
-
12:28
-
11:54
-
11:28
-
10:47
-
09:39
-
09:00
-
00:50
- 27 апреля 2023
-
23:35
-
23:20
-
22:45
-
22:27