Сайнс: это был не лучший день для меня, в третьем сегменте не хватило одного комплекта шин

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал итоги квалификации Гран-при Азербайджана, отметив, что для него день сложился не самым лучшим образом.

«Это был сложный день, потому что после тренировки я немного потерял чувство скорости машины. Когда дело дошло до третьего сегмента квалификации, то мне не хватило одного комплекта шин. Я уже находился в положении отыгрывающегося, старался побороться, но это был не лучший день для меня.

В режиме закрытого парка ничего не изменить, так что мне придётся искать причины в себе. Это сложно, но я вижу, что машина работает хорошо. По сравнению с Гран-при Австралии это та же машина, те же настройки, но по каким-то причинам ощущения немного другие.

Шарль хорошо проявляет себя в Баку и очень быстр на этой трассе. Я проделаю работу над собой, постараюсь стать лучше завтра, но наверняка это будет нелегко. Это нюансы такого формата», — цитирует Сайнса Sky Sports.