Пьер Гасли высказался о своей аварии во время квалификации ГП Азербайджана
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Французский пилот «Альпин» Пьер Гасли прокомментировал итоги квалификации Гран-при Азербайджана, в ходе которой он попал в аварию в первом сегменте.
«Очевидно, я очень разочарован. Первая тренировка прошла у нас не так, как планировалось изначально из-за проблем с гидравликой. Ребята проделали невероятную работу по ремонту, закончив буквально за минуту до квалификации. Во время неё, подъезжая к третьему повороту, я затормозил недостаточно сильно и, к сожалению, врезался в стену.
Нужно посмотреть на некоторые положительные моменты, которые у нас были, но в целом день был непростым. Завтра и в воскресенье мы сделаем всё возможное, чтобы набрать очки. Надеюсь, мы можем преподнести сюрприз», — цитирует Гасли The Race.
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