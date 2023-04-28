Хэмилтон: не осознавал, что у нас настолько большое отставание на прямых

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал пятый результат в квалификации Гран-при Азербайджана в Баку.
«Я не знал, чего ждать от уикенда. Я знал, что «Ред Булл» будет особенно силён, но не осознавал, что у нас настолько большое отставание на прямых. Мы медленнее прямых, но медленнее и в среднем секторе, так что впереди много работы, чтобы исправить проблемы.
Во втором сегменте у меня были проблемы. Был запас по темпу, но я не реализовал его на последнем круге. А вот в третьем сегменте попытка была действительно приятной. К сожалению, не удалось опередить «Феррари» — нужно было отыграть чуть-чуть больше.
Теперь мы не можем вносить изменения в машину. Так что если таков наш темп, то я могу оказаться способен выжать завтра чуть больше, если мы сегодня вечером всё изучим. Но определённо у нас хорошая позиция для старта в воскресенье. Хотя вообще мы как команда хотим не такой позиции. Мы существуем, чтобы побеждать, у всех настрой победителя», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.
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