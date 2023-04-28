Норрис: в квалификации я должен был стать четвёртым

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал итоги квалификации Гран-при Азербайджана, где он занял седьмое место.
«Думаю, до сегодняшнего дня мы на 100% были бы согласны на седьмое место. Я думаю, это отличный результат, обновления сработали хорошо. Машина хорошо показывала себя на этой трассе, и я лучше справлялся с вождением. Всё должно было быть намного лучше. Думаю, сегодня мы должны были быть четвёртыми. Честно говоря, это немного разочаровывает. Как команда мы не лучшим образом справились с принятием правильных решений, в остальном всё позитивно. Мы поставили себя в тупик из-за того, что завтра мы не сможем ехать на новом комплекте шин.
Однако было много позитива. Мне нравится, что обновления работают сразу. Мы были уверены в том, что это сразу будет работать хорошо, так и вышло. Новое днище хорошо себя показывает. На этой трассе мы хороши и в поворотах, и на прямых. Возможно, этот трек нам подходит больше», — цитирует Норриса Motorsport Week.
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