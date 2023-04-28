Де Врис признался, что не знает причин своей аварии в квалификации ГП Азербайджана
Поделиться
Пилот «Альфа Таури» Ник де Врис прокомментировал итоги квалификации Гран-при Азербайджана и признался, что не знает, почему произошла авария, из-за которой он выбыл в первом сегменте.
«Если честно, я не знаю, из-за чего именно случилась авария. Очевидно, у нас были проблемы ещё до начала квалификации, но я предпочитаю не делать выводов до тех пор, пока не посмотрю повторы и не изучу данные. Мы всё проанализируем. Завтра новый день, постараемся извлечь урок из сегодняшнего дня.
В этом уикенд наша машина выглядит конкурентоспособной. Если оценим выступления в предыдущих трёх этапах, то увидим, что в эти выходные у нас другое положение. И очень досадно, что произошло такое», — приводит слова де Вриса RacingNews365.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 апреля 2023
-
20:40
-
19:58
-
19:26
-
19:11
-
19:03
-
18:57
-
18:50
-
18:34
-
18:23
-
18:15
-
18:11
-
18:03
-
17:39
-
16:32
-
16:14
-
15:46
-
15:21
-
15:13
-
14:40
-
14:21
-
14:04
-
13:46
-
13:45
-
13:38
-
13:34
-
12:54
-
12:28
-
11:54
-
11:28
-
10:47
-
09:39
-
09:00
-
00:50
- 27 апреля 2023
-
23:35
-
23:20
Партнерский контент