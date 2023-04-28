Де Врис признался, что не знает причин своей аварии в квалификации ГП Азербайджана

Пилот «Альфа Таури» Ник де Врис прокомментировал итоги квалификации Гран-при Азербайджана и признался, что не знает, почему произошла авария, из-за которой он выбыл в первом сегменте.

«Если честно, я не знаю, из-за чего именно случилась авария. Очевидно, у нас были проблемы ещё до начала квалификации, но я предпочитаю не делать выводов до тех пор, пока не посмотрю повторы и не изучу данные. Мы всё проанализируем. Завтра новый день, постараемся извлечь урок из сегодняшнего дня.

В этом уикенд наша машина выглядит конкурентоспособной. Если оценим выступления в предыдущих трёх этапах, то увидим, что в эти выходные у нас другое положение. И очень досадно, что произошло такое», — приводит слова де Вриса RacingNews365.